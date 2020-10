Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD, en pleine forme financière, va racheter Xilinx pour 35 milliards de dollars Reuters • 27/10/2020 à 12:33









AMD, EN PLEINE FORME FINANCIÈRE, VA RACHETER XILINX POUR 35 MILLIARDS DE DOLLARS (Reuters) - Le concepteur de semi-conducteurs Advanced Micro Devices a annoncé mardi le rachat de son concurrent Xilinx pour 35 milliards de dollars (29,7 milliards d'euros) et présenté des résultats financiers et des prévisions supérieurs aux attentes. L'acquisition de Xilinx, qu'AMD prévoit de boucler fin 2021, créera un nouvel ensemble fort de 13.000 ingénieurs qui s'appuiera, comme AMD depuis plusieurs années, sur une stratégie d'externalisation à 100% de la fabrication des puces, dépendante en grande partie de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). AMD est depuis longtemps le principal concurrent d'Intel sur le marché des processeurs pour ordinateurs individuels (PC) mais sa directrice générale, Lisa Su, en poste depuis 2014, a misé sur le segment plus dynamique des puces pour centres de données, dopé par l'essor des services en ligne, de l'intelligence artificielle et des réseaux de télécommunications de cinquième génération (5G). Le groupe, qui s'est séparé de la totalité de ses sites de fabrication il y a près de dix ans, a depuis pris de l'avance sur Intel en terme de performances des processeurs, ce qui lui a permis d'accroître ses parts de marché: il détient aujourd'hui un peu moins de 20% du marché mondial. Xilinx utilise lui aussi les usines ou "fabs" de TSMC. Intel, qui s'est heurté ces dernières années à des problèmes de fabrication en interne, a déboursé 16,7 milliards de dollars en 2015 pour racheter Altera, rival d'AMD dans les processeurs programmables, des puces qui permettent d'accélérer le traitement de tâches comme la compression de vidéo ou le cryptage de données. AMD BAT LE CONSENSUS AU T3 Le projet de rachat de Xilinx par AMD prévoit que les actionnaires de Xilinx reçoivent environ 1,7 action AMD pour chacun de leurs titres, valorisant ceux-ci à 143 dollars, soit 24,8% au-dessus du cours de clôture de lundi. Les actionnaires actuels d'AMD détiendront 74% du capital du nouveau groupe, ceux de Xilinx 26%. Lisa Su dirigera le nouvel ensemble et son homologue chez Xilinx, Victor Peng, sera en charge des activités héritées de Xilinx et des nouvelles initiatives de croissance, avec le titre de président. Les deux sociétés espèrent que leur rapprochement générera 300 millions de dollars d'économies sur les coûts globaux. AMD a publié simultanément ses résultats trimestriels, supérieurs aux attentes de Wall Street avec un chiffre d'affaires en hausse de 56% sur un an à 2,80 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 41 cents, supérieur de quatre cents au consensus I/B/E/S de Refinitiv. Et les prévisions du groupe pour le quatrième trimestre sont elles aussi au-dessus des estimations du marché: il table sur un chiffre d'affaires d'environ trois milliards de dollars, à 100 millions près, alors que le consensus le donne à 2,63 milliards. Dans les échanges en avant-Bourse, l'action Xilinx gagnait plus de 12% alors qu'AMD cédait environ 4%. (Stephen Nellis à San Francisco avec Munsif Vengattil à Bangalore, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ADVANCED MICRO D NASDAQ +0.33% INTEL NASDAQ -3.07% XILINX NASDAQ -1.94%