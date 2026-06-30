AMD en hausse ; Wells Fargo relève son objectif de cours en raison des perspectives favorables pour les processeurs de serveurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Le titre de la société de semi-conducteurs Advanced Micro Devices AMD.O progresse de 2% à 550,50 dollars

** Wells Fargo relève son objectif de cours de 505 $ à 615 $; ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 14% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que la demande et les prix des processeurs pour serveurs EPYC d'AMD restent solides; elle prévoit un renforcement de la demande de processeurs à partir du premier trimestre 2026

** La société entrevoit “un potentiel de hausse supplémentaire grâce à la dynamique de la demande en IA Agentic”, qui inclut le cloud et la modernisation des entreprises traditionnelles

** “AMD est bien positionnée pour la transition vers des processeurs de serveurs à nombre élevé de cœurs; nous nous attendons à ce que la confiance croissante dans un prix par cœur stable ou en hausse constitue un facteur clé”, indique Wells Fargo

** 45 des 53 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “ acheter” ou supérieure, et 8 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 487,50 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des gains enregistrés lors de cette séance, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année