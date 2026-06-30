 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AMD en hausse ; Wells Fargo relève son objectif de cours en raison des perspectives favorables pour les processeurs de serveurs
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Le titre de la société de semi-conducteurs Advanced Micro Devices AMD.O progresse de 2% à 550,50 dollars

** Wells Fargo relève son objectif de cours de 505 $ à 615 $; ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 14% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que la demande et les prix des processeurs pour serveurs EPYC d'AMD restent solides; elle prévoit un renforcement de la demande de processeurs à partir du premier trimestre 2026

** La société entrevoit “un potentiel de hausse supplémentaire grâce à la dynamique de la demande en IA Agentic”, qui inclut le cloud et la modernisation des entreprises traditionnelles

** “AMD est bien positionnée pour la transition vers des processeurs de serveurs à nombre élevé de cœurs; nous nous attendons à ce que la confiance croissante dans un prix par cœur stable ou en hausse constitue un facteur clé”, indique Wells Fargo

** 45 des 53 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “ acheter” ou supérieure, et 8 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 487,50 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des gains enregistrés lors de cette séance, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
556,7600 USD NASDAQ +3,20%
ROBLOX RG-A
55,320 USD NYSE +1,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
116,6 +39,98%
CAC 40
8 403,29 +0,43%
2CRSI
30,4 -1,81%
Pétrole Brent
73,1 +0,76%
TELEPERFORMANCE
45,7 -12,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank