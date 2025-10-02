AMD en hausse suite à une information selon laquelle Intel envisagerait d'ajouter son rival à sa clientèle de fonderie

2 octobre - ** Les actions d'Advanced Micro Devices

AMD.O augmentent de 2,3 % à 167 $ avant le marché

** Intel est en pourparlers pour ajouter AMD comme client de fonderie, a rapporté Semafor mercredi, citant des personnes familières avec le sujet

** Reuters a rapporté en avril qu'AMD évaluait les processus de fabrication de puces d'INTC

** AMD n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters et INTC a refusé de commenter

** Jusqu'à la dernière clôture, AMD a progressé de près de 36 % depuis le début de l'année