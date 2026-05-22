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AMD demande à ses partenaires d'accélérer la production, selon sa directrice générale
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 04:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lisa Su, directrice générale d'Advanced Micro Devices ( AMD.O ), a déclaré vendredi à Taipei que la société demandait à ses partenaires d'accélérer la production en raison de la forte demande en matière d'IA.

AMD est l'un des principaux clients de TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat.

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