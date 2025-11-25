 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 027,83
+0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AMD chute alors que Meta s'intéresse aux puces d'intelligence artificielle de Google
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du concepteur de puces Advanced Micro Devices AMD.O chutent de 9,4 % à 194,71 $

** Meta Platforms META.O est en pourparlers avec Google pour dépenser des milliards de dollars en puces Google qui seront utilisées dans ses centres de données à partir de 2027, rapporte The Information

** Cette décision pourrait faire de Google un rival sérieux des géants des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O et AMD; les actions de NVDA chutent de 6,3 % à 171,12 $

** Alors qu'AMD était considéré comme le principal candidat pour compléter Nvidia sur le marché des GPU pour centres de données, le récent succès de la puce d'IA TPU (de Google) a remis cela en question" - Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson and Co

** Les puces de Google sont considérées comme beaucoup plus compétitives par rapport à Nvidia, et comme Google les vend à l'extérieur, AMD pourrait ne pas jouer un grand rôle dans l'avenir des centres de données - Luria

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action AMD avait augmenté de 78 % cette année

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ALPHABET-A
325,5305 USD NASDAQ +2,18%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
197,4300 USD NASDAQ -8,19%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
626,7100 USD NASDAQ +2,23%
NVIDIA
171,8100 USD NASDAQ -5,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank