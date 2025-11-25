AMD chute alors que Meta s'intéresse aux puces d'intelligence artificielle de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du concepteur de puces Advanced Micro Devices AMD.O chutent de 9,4 % à 194,71 $

** Meta Platforms META.O est en pourparlers avec Google pour dépenser des milliards de dollars en puces Google qui seront utilisées dans ses centres de données à partir de 2027, rapporte The Information

** Cette décision pourrait faire de Google un rival sérieux des géants des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O et AMD; les actions de NVDA chutent de 6,3 % à 171,12 $

** Alors qu'AMD était considéré comme le principal candidat pour compléter Nvidia sur le marché des GPU pour centres de données, le récent succès de la puce d'IA TPU (de Google) a remis cela en question" - Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson and Co

** Les puces de Google sont considérées comme beaucoup plus compétitives par rapport à Nvidia, et comme Google les vend à l'extérieur, AMD pourrait ne pas jouer un grand rôle dans l'avenir des centres de données - Luria

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action AMD avait augmenté de 78 % cette année