AMD : chiffre d'affaires record au deuxième trimestre

(AOF) - Les revenus d'AMD au deuxième trimestre ont atteint un niveau record de 7,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 32% sur un an. La marge brute est de 40%, contre 49% il y a un an. Le fabricant américain de semi-conducteurs enregistre une perte d’exploitation de 134 millions de dollars, contre un bénéfice d’exploitation de 269 millions de dollars. En revanche, le bénéfice net a bondi de 229% pour atteindre les 872 millions de dollars. Par action, le bénéfice dilué a grimpé de 238% à 0,54 dollar.

Sur ce trimestre, le chiffre d'affaires du segment " Data Center " s'est élevé à 3,2 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an, principalement en raison de la forte demande de processeurs AMD EPYC qui a plus que compensé les vents contraires impactant les expéditions d'AMD Instinct MI308 vers la Chine.

" Nous avons réalisé une croissance du chiffre d'affaires de 32% sur un an et généré des flux de trésorerie disponibles records ce trimestre, reflétant notre exécution disciplinée ", a déclaré Jean Hu, EVP, directeur financier et trésorier d'AMD.

Le free cash flow s'élève sur ce second trimestre à 1,18 milliard de dollars, contre 439 millions de dollars il y a un an et 727 millions de dollars au premier trimestre 2025.

" Nos investissements stratégiques dans le matériel, les logiciels et les systèmes nous placent en bonne position pour soutenir une croissance future robuste et générer de la valeur à long terme pour les actionnaires ", précise t-il.

Côté perspectives, au troisième trimestre 2025, AMD table sur un chiffre d'affaires d'environ 8,7 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars. Au milieu de la fourchette des revenus, cela représente une croissance d'environ 28% par rapport à l'année précédente et une croissance séquentielle d'environ 13%.

La marge brute non GAAP devrait être d'environ 54%.

" Nos perspectives actuelles n'incluent aucun revenu provenant des expéditions d'AMD Instinct MI308 vers la Chine, car nos demandes de licence sont actuellement en cours d'examen par le gouvernement américain ", précise la société.

