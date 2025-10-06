 Aller au contenu principal
CAC 40
7 979,99
-1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AMD bondit après l'annonce d'un accord pluriannuel avec OpenAI
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions du fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O ont bondi de 23 % à 202,76 $ avant le marché

** AMD déclare qu'elle fournira des puces d'IA à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui lui rapporterait des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels

** L'accord donne à OpenAI l'option d'acheter jusqu'à environ 10 % du fabricant de puces.

** Les dirigeants d'AMD s'attendent à ce que l'accord génère des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels

** En raison de l'effet d'entraînement de l'accord, AMD s'attend à recevoir plus de 100 milliards de dollars de nouveaux revenus sur quatre ans de la part d'OpenAI et d'autres clients

** Les actions AMD sont en passe d'ouvrir à leur plus haut niveau depuis mars 2024, si les gains réalisés avant la mise sur le marché se maintiennent

** Les actions AMD sont en hausse de 36 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
164,6700 USD NASDAQ -2,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

