AMD bondit après l'annonce d'un accord pluriannuel avec OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions du fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O ont bondi de 23 % à 202,76 $ avant le marché

** AMD déclare qu'elle fournira des puces d'IA à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui lui rapporterait des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels

** L'accord donne à OpenAI l'option d'acheter jusqu'à environ 10 % du fabricant de puces.

** Les dirigeants d'AMD s'attendent à ce que l'accord génère des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels

** En raison de l'effet d'entraînement de l'accord, AMD s'attend à recevoir plus de 100 milliards de dollars de nouveaux revenus sur quatre ans de la part d'OpenAI et d'autres clients

** Les actions AMD sont en passe d'ouvrir à leur plus haut niveau depuis mars 2024, si les gains réalisés avant la mise sur le marché se maintiennent

** Les actions AMD sont en hausse de 36 % depuis le début de l'année