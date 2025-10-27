 Aller au contenu principal
AMD augmente grâce à la signature d'un contrat d'un milliard de dollars avec le ministère américain de l'Énergie
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O augmentent de 0,6 % à 254,17 dollars

** Le ministère américain de l'Énergie conclut un partenariat d'un milliard de dollars avec AMD pour le superordinateur et l'intelligence artificielle

** Il est prévu de construire le premier ordinateur appelé Lux et de le mettre en ligne dans les six prochains mois

** La note moyenne de 54 analystes est "acheter", leur objectif de cours médian est de 243 $ - données compilées par LSEG

** L'action a plus que doublé cette année, si l'on tient compte des mouvements de la séance

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
253,8800 USD NASDAQ +0,38%
