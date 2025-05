AMD: augmentation de 55% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - AMD (Advanced Micro Devices) publie, pour les trois premiers mois de 2025, un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 55% à 0,96 dollar et une marge brute ajustée accrue de deux points à 54%, pour des revenus en croissance de 36% à 7,44 milliards.



'La croissance d'une année sur l'autre s'est accélérée pour le quatrième trimestre consécutif, grâce à la vigueur de nos activités principales et à l'expansion de la dynamique des centres de données et de l'IA', met en avant Lisa Su, la PDG du fabricant de puces.



Pour le deuxième trimestre 2025, AMD prévoit un chiffre d'affaires d'environ 7,4 milliards de dollars, à plus ou moins 300 millions près, et table sur une marge brute non GAAP de l'ordre de 43% (54% hors charges liées aux nouveaux contrôles des exportations).





Valeurs associées AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) 98,6200 USD NASDAQ -1,96%