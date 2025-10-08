AMD atteint un niveau record, porté par le sentiment suscité par l'accord de fourniture de puces conclu avec OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Les actions d'Advanced Micro Devices
AMD.O sont en hausse de 10% à 233,61 dollars mercredi, atteignant un niveau record, quelques jours après l'annonce d'un accord de fourniture de puces avec OpenAI
** AMD est en passe de réaliser une troisième séance de hausse consécutive et d'atteindre un record de clôture
** AMD a annoncé lundi qu'elle fournira des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui rapporterait des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et donnerait au créateur de ChatGPT l'option d'acheter jusqu'à environ 10 % du fabricant de puces
** Plusieurs analystes, dont ceux de Jefferies, Morgan Stanley et Wells Fargo, ont relevé leurs prévisions pour l'action AMD
** Parmi les 55 analystes qui couvrent AMD, la note moyenne est "achat" et la prévision médiane est de 220 $
** AMD est maintenant en hausse de 93,9 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 19,2 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC
