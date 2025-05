AMD: accord pour une cession d'activité à Sanmina information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - AMD fait part d'un accord définitif pour vendre l'activité de fabrication d'infrastructures de centres de données de ZT Systems à Sanmina, une cession qui s'accompagnera d'un partenariat entre AMD et Sanmina pour l'introduction de nouveaux produits.



Cette cession pour trois milliards de dollars en cash et en actions (y compris un paiement conditionnel pouvant aller jusqu'à 450 millions de dollars) devrait être finalisée vers la fin de 2025, sous réserve des approbations et conditions usuelles.



AMD précise toutefois qu'il 'conservera l'expertise de ZT Systems en matière de conception de solutions d'IA à l'échelle du rack et d'habilitation des clients afin d'accélérer la qualité et le délai de déploiement pour les clients du cloud'.





