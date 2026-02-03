Amcor manque ses estimations de ventes trimestrielles, les tarifs douaniers pesant sur la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'emballage Amcor 485.F

AMCR.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, la hausse des tarifs douaniers et la faiblesse des dépenses de consommation ayant pesé sur la demande.

Les volumes de ventes ont baissé en Amérique du Nord et en Europe. La société a déclaré que les volumes étaient inférieurs d'environ 1,5 % à ceux des activités historiques combinées d'Amcor et de Berry au cours du trimestre de décembre de l'année dernière, à l'exclusion des unités non essentielles et des unités cédées.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les tarifs douaniers américains et la hausse de l'inflation ont constamment freiné les dépenses de consommation non essentielles aux États-Unis, incitant les clients d'Amcor, notamment Procter & Gamble PG.N , McDonald's MCD.N et Conagra Brands CAG.N , à réduire leurs commandes.

La demande d'emballages en Amérique du Nord, en particulier dans le secteur des boissons, reste sous pression depuis plusieurs trimestres, ce qui freine la croissance des volumes.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions cotées aux États-Unis de la société basée à Zurich, en Suisse, ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges après le marché.

CONTEXTE

Amcor a été confrontée à des pressions opérationnelles et de volume dans certaines parties de son activité nord-américaine, en particulier l'emballage de boissons, ce qui a entraîné des changements de direction, des fermetures de sites et une révision du portefeuille visant à stabiliser la performance.

Cette faiblesse survient alors que ses pairs sont également confrontés à une demande faible, qu'International Paper IP.N a scindé en deux sociétés cotées en bourse afin de rationaliser les opérations et que Packaging Corp of America a annoncé des résultats décevants pour le quatrième trimestre la semaine dernière.

LES CHIFFRES

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 5,45 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 5,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Amcor a affiché un bénéfice ajusté de 86 cents par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 85 cents.

La société a maintenu ses perspectives pour l'exercice 2026.