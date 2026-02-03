 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amcor manque ses estimations de ventes trimestrielles, les tarifs douaniers pesant sur la demande
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'emballage Amcor 485.F

AMCR.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, la hausse des tarifs douaniers et la faiblesse des dépenses de consommation ayant pesé sur la demande.

Les volumes de ventes ont baissé en Amérique du Nord et en Europe. La société a déclaré que les volumes étaient inférieurs d'environ 1,5 % à ceux des activités historiques combinées d'Amcor et de Berry au cours du trimestre de décembre de l'année dernière, à l'exclusion des unités non essentielles et des unités cédées.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les tarifs douaniers américains et la hausse de l'inflation ont constamment freiné les dépenses de consommation non essentielles aux États-Unis, incitant les clients d'Amcor, notamment Procter & Gamble PG.N , McDonald's MCD.N et Conagra Brands CAG.N , à réduire leurs commandes.

La demande d'emballages en Amérique du Nord, en particulier dans le secteur des boissons, reste sous pression depuis plusieurs trimestres, ce qui freine la croissance des volumes.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions cotées aux États-Unis de la société basée à Zurich, en Suisse, ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges après le marché.

CONTEXTE

Amcor a été confrontée à des pressions opérationnelles et de volume dans certaines parties de son activité nord-américaine, en particulier l'emballage de boissons, ce qui a entraîné des changements de direction, des fermetures de sites et une révision du portefeuille visant à stabiliser la performance.

Cette faiblesse survient alors que ses pairs sont également confrontés à une demande faible, qu'International Paper IP.N a scindé en deux sociétés cotées en bourse afin de rationaliser les opérations et que Packaging Corp of America a annoncé des résultats décevants pour le quatrième trimestre la semaine dernière.

LES CHIFFRES

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 5,45 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 5,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Amcor a affiché un bénéfice ajusté de 86 cents par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 85 cents.

La société a maintenu ses perspectives pour l'exercice 2026.

Valeurs associées

CONAGRA FOODS
19,105 USD NYSE +3,94%
INTL PAPER
42,020 USD NYSE +3,24%
MCDONALD'S
319,420 USD NYSE +0,29%
PROCTER&GAMBLE
155,330 USD NYSE +1,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank