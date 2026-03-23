AMC progresse grâce à "Project Hail Mary", qui a enregistré une hausse de 70 % des entrées en fin de semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de la chaîne de cinémas AMC Entertainment AMC.N augmentent de 5 % à 1,03 $

** Le film de science-fiction "Project Hail Mary" a enregistré le plus grand week-end d'ouverture d'AMC en 2026 jusqu'à présent

** Les recettes mondiales d'AMC pour le week-end ont bondi de plus de 70 % par rapport à l'année précédente; le film d'Amazon MGM a généré 140 millions de dollars lors de son lancement mondial, selon les médias

** Une forte affluence pour le film, ainsi que d'autres nouvelles sorties et une bonne tenue, ont permis à AMC de réaliser le deuxième meilleur week-end de 2026 en termes de recettes d'entrées aux États-Unis

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 37 % cette année