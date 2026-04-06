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AMC profite d'un week-end de Pâques record grâce à la suite de Super Mario
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de la chaîne de cinémas AMC Entertainment AMC.N ont augmenté de 15 % à 1,29 $ le lundi après avoir enregistré de fortes entrées et des ventes de marchandises au cours du long week-end de Pâques, soutenues par le film "The Super Mario Galaxy Movie" ** AMC déclare que plus de 6 millions de personnes ont fréquenté ses cinémas aux États-Unis ou les cinémas Odeon à l'étranger du 1er au 5 avril, ce qui lui a permis d'enregistrer le plus grand nombre d'entrées et de recettes de nourriture et de boissons au cours du long week-end de Pâques de ses 106 ans d'histoire ** Illumination et Nintendo 7974.T se sont associés pour la suite du succès de 2023 "The Super Mario Bros. Movie", dont la dernière version, diffusée par Comcast CMCSA.O Universal Pictures, aurait rapporté plus de 370 millions de dollars lors de son lancement mondial

** AMC a également bénéficié d'autres nouveautés comme "The Drama", ainsi que de la popularité continue de titres comme "Project Hail Mary" et "Hoppers"

** Même avec le gain de lundi, l'action AMC a baissé de 17% depuis le début de l'année et de plus de 50% au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

AMC ENTERTAIN. HOLDINGS A
1,295 USD NYSE +16,14%
CINEMARK HOLDING
29,925 USD NYSE +2,34%
COMCAST-A
27,8350 USD NASDAQ -0,34%
NINTENDO CO LTD
48,680 EUR Tradegate -1,70%
NINTENDO UNSP ADR
13,8900 USD OTCBB +0,07%
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