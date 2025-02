AMC Entertainment dépasse les attentes pour son chiffre d'affaires trimestriel

(AOF) - AMC Entertainment progresse de 5,5% en avant-Bourse. La chaîne de cinémas a déclaré un chiffre d'affaires de 1,31 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 18% et ressortant au-dessus des attentes (1,30 milliard de dollars). La firme américaine a été boostée par les sorties de "Moana 2" et "Wicked". Le nombre de spectateurs atteint 62,4 millions, contre 51,9 millions un an plus tôt. AMC a réduit sa perte nette annuelle, passant de 182 à 135,6 millions de dollars.

La société a, par ailleurs, généré environ 114 millions de dollars de flux de trésorerie disponible au cours du trimestre, ce qui représente son flux de trésorerie trimestriel le plus élevé depuis la pandémie.

