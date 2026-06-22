AMC en hausse après que la suite de "Toy Story" a généré le week-end le plus fréquenté de 2026 aux États-Unis

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22 juin - ** Les actions de la chaîne de cinémas AMC Entertainment AMC.N ont progressé de 6% lundi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, pour atteindre 3 dollars, après que la société a annoncé avoir connu son week-end le plus fréquenté de 2026 aux États-Unis, grâce à la sortie de "Toy Story 5".

** AMC précise que plus de 4,8 millions de spectateurs ont fréquenté ses cinémas Odeon aux États-Unis et dans le monde entier entre jeudi et dimanche, ce qui lui a permis d’enregistrer son chiffre d’affaires le plus élevé depuis plus d’un an dans le secteur de la restauration aux États-Unis

** La suite de "Toy Story", produite par Disney DIS.N et Pixar, a réalisé un chiffre d’affaires de 160 millions de dollars aux États-Unis lors de son week-end de sortie, selon les médias

** AMC attribue également cette forte fréquentation à d’autres films, notamment "Obsession", "Disclosure Day", "Backrooms" et "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", entre autres

** À la clôture de jeudi, l’action AMC affichait une hausse de 81% depuis le début de l’année, dont près de 190% depuis le début du trimestre