AMC en hausse après la plus forte fréquentation des salles de cinéma en mai depuis 2019

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1er juin - ** Les actions de la chaîne de cinémas AMC Entertainment AMC.N progressent de 2,6% à 1,77 $ en pré-ouverture

** La société annonce 25,5 millions d'entrées dans ses salles de cinéma aux États-Unis et dans le monde, soit la fréquentation la plus élevée pour un mois de mai depuis 2019

** Le film d'horreur "Backrooms" est sorti le dernier week-end de mai et a rapporté, selon les médias, 81 millions de dollars aux États-Unis

** Parmi les autres films ayant contribué à cette forte fréquentation, on peut citer "Obsession", "The Mandalorian and Grogu", "Le Diable s'habille en Prada 2", "Michael" et "Project Hail Mary"

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 10,9% depuis le début de l'année