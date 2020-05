Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amber n'exclut pas de se renforcer au capital de Lagardère Reuters • 06/05/2020 à 08:59









AMBER N'EXCLUT PAS DE SE RENFORCER AU CAPITAL DE LAGARDÈRE PARIS (Reuters) - Amber Capital ne prévoit pas de vendre sa participation dans Lagardère et n'exclut pas au contraire de se renforcer au capital du groupe, a déclaré mercredi le fondateur du fonds sur BFM Business. "Nous n'avons aucun projet de vendre notre participation, nous n'excluons pas de nous renforcer", a dit Joseph Oughourlian, interrogé sur une éventuelle vente de la participation d'Amber à Vincent Bolloré, qui a déjà acquis un peu plus de 10% de Lagardère via le groupe Vivendi qu'il contrôle. Interrogé sur une éventuelle alliance avec Vincent Bolloré, Joseph Oughourlian, dont le fonds Amber est le premier actionnaire de Lagardère avec environ 18% du capital, a répondu: "Si jamais il y a une opération qui se passe, je ne sais pas, je ne vais pas spéculer, je dis juste que Vincent Bolloré et Marc Ladreit de Lacharrière sont des compagnons de voyage bien plus agréables pour les actionnaires qu'Arnaud Lagardère." Joseph Oughourlian a cependant dit n'avoir eu aucun contact avec Vincent Bolloré, qui, selon lui, fait partie des gens qui "remplaceront tôt ou tard" la gouvernance de Lagardère. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

