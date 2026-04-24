Amber Energy annonce qu'elle investira 11 milliards de dollars dans Citgo si la vente est conclue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Erwin Seba

Greg Goff, directeur général d'Amber Energy, a promis d'investir 11 milliards de dollars dans Citgo Petroleum si le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain cédait à Amber la raffinerie détenue par le Venezuela, comme l'avait approuvé un juge du Delaware en novembre.

L'appel de M. Goff en faveur de la cession du contrôle à Amber a été lancé dans une tribune libre qu'il a rédigée avec Paul Foster, président d'Amber, et qui a été publiée jeudi soir sur le site web du Wall Street Journal.

* MM. Goff et Foster ont déclaré qu'un milliard de dollars serait investi pour augmenter de 125 000 barils par jour la capacité de raffinage de pétrole brut de la raffinerie de Corpus Christi, au Texas, qui traite actuellement 165 000 barils par jour.

* 500 millions de dollars supplémentaires seraient consacrés à l'augmentation de la capacité de cokéfaction de la raffinerie de Lemont, dans l'Illinois, d'une capacité de 188 023 barils par jour, afin de stimuler la production de diesel et d'asphalte dans le Midwest.

* Environ 250 millions de dollars seraient consacrés à l'extension de la capacité de production d'essence haut de gamme de la raffinerie Citgo de Lake Charles, en Louisiane, d'une capacité de 459 800 barils par jour.

* L'acquisition par Amber de PDV Holding, la société mère de Citgo, pour un montant de 5,9 milliards de dollars, est en attente d'une approbation finale. Amber est une filiale d'Elliott Investment Management.

* M. Goff est un ancien vice-président de Marathon Petroleum et ancien directeur général du raffineur indépendant Andeavor, anciennement connu sous le nom de Tesoro. M. Foster est le fondateur et ancien président exécutif de Western Refining.