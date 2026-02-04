Amazon veut utiliser l'IA pour la production télévisuelle et cinématographique

par Dawn Chmielewski et Greg Bensinger

Alors qu'Hollywood redoute que l'usage de l'intelligence artificielle (IA) dans le cinéma ne mène à des suppressions d'emplois et ne transforme définitivement le secteur, le géant américain Amazon AMZN.O l'envisage pour accélérer le processus de production de ses films et séries télévisées.

Au studio Amazon MGM, Albert Cheng, cadre du secteur du divertissement, dirige une équipe chargée de développer de nouveaux outils d'IA pour réduire les coûts et rationaliser le processus créatif.

Le groupe prévoit ainsi de lancer un programme bêta fermé en mars, invitant ses partenaires industriels à tester ses outils d'IA. Amazon espère pouvoir partager les résultats d'ici mai.

Albert Cheng a décrit AI Studio comme une "start-up" fonctionnant selon la règle "two pizza team" (règle des deux pizzas) du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui consiste à maintenir le groupe suffisamment petit pour pouvoir être nourri avec deux pizzas.

L'équipe du studio est principalement composée d'ingénieurs produits et de scientifiques, avec un contingent plus restreint de créatifs et de commerciaux.

Amazon adopte publiquement l'IA en réponse à la spirale budgétaire des productions limitant le nombre de séries et de films que les entreprises peuvent financer.

"Le coût de création est si élevé qu'il est vraiment difficile d'en produire davantage et de prendre de grands risques", a déclaré Albert Cheng dans une interview.

"Nous croyons fondamentalement que l'IA peut accélérer, mais ne remplacera pas, l'innovation et les aspects uniques que les humains apportent à la création."

Cette approche est critiquée de vive voix à Hollywood, par des acteurs de premier plan, tels qu'Emily Blunt, qui ont exprimé leurs craintes quant à l'essor de l'IA.

Amazon a souligné que les scénaristes, réalisateurs, acteurs et concepteurs de personnages seront impliqués à chaque étape de la production, utilisant l'IA comme un outil pour améliorer la créativité.

Comme beaucoup d'autres entreprises technologiques, Amazon encourage également la majorité de ses divisions à trouver des utilisations à l'IA. Le géant américain a cité cette technologie comme l'une des raisons pour lesquelles il a supprimé environ 30.000 emplois depuis octobre - notamment chez Prime Video.

Selon Albert Cheng, l'IA pourrait aider Prime Video à surmonter certains des défis inhérents à la production cinématographique et télévisuelle à grande échelle.

Albert Cheng a déclaré que la protection de la propriété intellectuelle et la garantie que le contenu créé par l'IA ne sera pas absorbé par d'autres modèles d'IA sont essentielles au bon fonctionnement du studio.

AI Studio, qui a été lancé en août dernier, cite sa série à succès "La Maison de David" comme exemple pour l'usage de l'IA dans la production de contenus.

Pour la deuxième saison de cette épopée biblique, le réalisateur Jon Erwin a utilisé l'IA combinée à des images réelles pour créer des scènes de bataille, en les montant de manière transparente afin d'élargir la portée des séquences, à un moindre coût.

