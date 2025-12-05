 Aller au contenu principal
Amazon verse 180 millions d'euros à l'Italie pour mettre fin à une enquête sur les taxes et le travail, selon certaines sources
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 09:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire d'Amazon aux paragraphes 6 et 7)

Une unité italienne du géant du commerce électronique Amazon AMZN.O a versé des indemnités et supprimé un système de surveillance des livreurs, mettant fin à une enquête sur des allégations de fraude fiscale et de pratiques de travail illégales, ont indiqué vendredi des sources au fait de l'affaire.

En juillet 2024, l'unité de services logistiques du groupe a été accusée d'avoir contourné les lois sur le travail et la fiscalité , en s'appuyant sur des coopératives ou des sociétés à responsabilité limitée qui lui fournissaient des travailleurs, en évitant la TVA et en réduisant les paiements de sécurité sociale.

À l'époque, les procureurs de Milan avaient saisi 121 millions d'euros dans cette unité.

Le groupe a maintenant versé environ 180 millions d'euros (210 millions de dollars) à l'agence fiscale italienne , rejoignant ainsi plus de 30 autres entreprises qui, au cours des deux dernières années, ont conclu des accords pour clore des enquêtes similaires.

Le montant total payé s'élève à plus d'un milliard d'euros, selon un document judiciaire consulté par Reuters.

"Nous avons clarifié notre position avec les autorités compétentes, qui ont reconnu les normes élevées de notre modèle de collaboration avec les partenaires de livraison", a déclaré Amazon dans un communiqué.

"Notre engagement avec les institutions italiennes et d'autres parties prenantes a permis d'améliorer la conformité dans l'ensemble du secteur", a ajouté la société.

Le bureau des procureurs de Milan a enquêté sur les pratiques de recrutement de plusieurs grandes entreprises,notamment les unités italiennes de DHL

DHLn.DE , FedEx FDX.N et UPS UPS.N , ainsi que la chaîne de supermarchés italienne Esselunga.

La nouvelle du règlement d'Amazon a été rapportée pour la première fois par le journal Il Sole 24 Ore. (1 $ = 0,8579 euro)

