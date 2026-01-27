 Aller au contenu principal
Amazon va transformer certains magasins physiques en Whole Foods et développer la livraison le jour même
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 17:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du communiqué de presse et du contexte)

Amazon AMZN.O a annoncé mardi qu'il fermerait ses magasins physiques Amazon Go et Amazon Fresh et convertirait un certain nombre de ces sites en Whole Foods Market, dernière initiative en date des efforts de l'entreprise pour renforcer son activité d'épicerie.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du projet d'Amazon d'ouvrir plus de 100 nouveaux magasins Whole Foods au cours des prochaines années, en misant sur la marque d'épicerie haut de gamme pour l'aider à mieux concurrencer les détaillants tels que Walmart WMT.N et Kroger KR.N , ainsi que les services de livraison comme Instacart CART.O .

Amazon a déclaré qu'il étendrait également son service de livraison le jour même à un plus grand nombre de villes américaines cette année afin de profiter de la demande croissante de produits ménagers essentiels sur sa plateforme, où plus de 150 millions de clients achètent des produits alimentaires chaque année.

L'enseigne Amazon Fresh, connue pour permettre aux clients d'éviter les files d'attente lorsqu'ils vont chercher leurs courses dans des magasins physiques, continuera à fonctionner en ligne dans les zones disponibles, a indiqué la société.

"Bien que nous ayons observé des signes encourageants dans nos épiceries physiques sous la marque Amazon, nous n'avons pas encore créé une expérience client vraiment distinctive avec le bon modèle économique nécessaire pour une expansion à grande échelle", a déclaré Amazon dans un communiqué.

Les fermetures ont pour but de "donner la priorité aux investissements dans les zones de croissance", a déclaré le géant de la technologie.

En dehors des magasins Fresh, Amazon a également essayé de nombreux concepts de briques et de mortiers différents, notamment des librairies et des magasins de vêtements, ainsi que des magasins ne stockant que les articles les mieux notés sur son site web de vente au détail.

La marque de magasins de proximité sans caisse Amazon Go, lancée en 2018, proposait aux clients des aliments préparés et des en-cas en plus des produits d'épicerie.

Ce changement fait suite à une décision similaire d'Amazon au Royaume-Uni, qui a fermé tous ses magasins Amazon Fresh et converti certains d'entre eux en magasins Whole Foods .

Amazon s'efforce d'intégrer plus étroitement Whole Foods dans ses activités. L'année dernière, elle a étendu ses programmes pour le personnel d'entreprise , y compris la structure des salaires et les avantages, au personnel d'entreprise de Whole Foods .

L'entreprise a beaucoup investi dans l'accélération des délais de livraison pour répondre à la demande des clients en matière de denrées périssableset propose aujourd'hui la livraison de produits alimentaires en ligne dans plus de 5 000 villes aux États-Unis. Elle a récemment commencé à tester des livraisons en 30 minutesà Seattle et à Philadelphie.

Amazon n'a pas indiqué le nombre d'employés qui seraient touchés par la fermeture des magasins.Elle a toutefois indiqué qu'elle s 'efforçait d'aider les associés à trouver d'autres fonctions au sein d'Amazon.

