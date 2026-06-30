Amazon va ouvrir un nouveau centre logistique ultra-robotisé en Pologne

Amazon a annoncé mardi le lancement prochain de son douzième centre logistique en Pologne, un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement massif de 23 milliards de zlotys (environ 5,3 milliards d'euros) prévu dans le pays entre 2026 et 2028.

Le nouveau site, situé à Dobromierz dans la région de Basse-Silésie (sud-ouest), ouvrira ses portes en octobre 2026. D'une superficie de plus de 200 000 mètres carrés répartis sur quatre niveaux, il s'agira du centre le plus avancé technologiquement de l'entreprise en Pologne, équipé de plus de 5 000 robots de sa filiale Amazon Robotics.

Cette ouverture portera à quatre le nombre de centres robotisés d'Amazon en Pologne. Présent dans le pays depuis 2012, le groupe de Seattle y a déjà investi plus de 45 milliards de zlotys, dont 2,5 milliards de zlotys pour la seule région de Basse-Silésie en 2025.

L'entrepôt devrait permettre de créer plus de 1 000 emplois directs à temps plein dès sa première année d'exploitation. Le processus de recrutement a déjà débuté pour des postes allant des opérateurs logistiques aux ingénieurs en robotique et informatique.

Pour attirer la main-d'oeuvre locale dans un marché de l'emploi concurrentiel, Amazon a fixé son salaire horaire de départ pour les postes de base à 31,50 zlotys (environ 7,30 euros), avec une progression à 34 zlotys après deux ans d'ancienneté, assortie de primes à la performance pouvant atteindre 15 %.

Amazon emploie actuellement plus de 19 000 personnes de manière directe en Pologne et revendique le soutien à plus de 30 000 emplois indirects dans le pays à travers ses activités de commerce en ligne, ses bureaux administratifs et ses infrastructures cloud Amazon Web Services (AWS).

Un partenariat par ailleurs renforcé avec Danske Bank

Hier, le géant américain de l'Internet avait officialisé le prolongement de l'accord de partenariat conclu entre la banque danoise et sa filiale d'informatique dématérialisée Amazon Web Services (AWS) afin d'accélérer le déploiement de ses solutions d'intelligence artificielle (IA) et d'optimiser sa productivité.

S'inscrivant dans le cadre de sa stratégie globale "Forward '28", l'établissement scandinave a prévu de s'appuyer notamment sur les plateformes Amazon Bedrock (création d'applications d'IA générative) et Bedrock AgentCore (contrôle des actions des agents d'IA) pour moderniser ses infrastructures technologiques et enrichir son offre de services bancaires numériques à destination de ses clients et de ses collaborateurs.

Cette extension de collaboration permettra à Danske Bank de bénéficier d'un accès anticipé aux innovations d'AWS en matière de cloud et d'ingénierie, tout en renforçant ses initiatives dans l'IA générative.

Selon Frans Woelders, directeur des opérations de la banque, ce partenariat vise à industrialiser plus rapidement le développement de composants technologiques réutilisables, soutenant ainsi l'ambition du groupe de s'imposer comme un leader technologique et bancaire de premier plan en Europe du Nord.