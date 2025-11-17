 Aller au contenu principal
Amazon va lever 15 milliards de dollars lors de sa première vente d'obligations aux États-Unis en trois ans pour financer son développement dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 23:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie le sourcing dans le premier paragraphe)

Amazon AMZN.O va lever 15 milliards de dollars lors de sa première émission d'obligations en dollars américains en trois ans, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission lundi, alors que les grandes entreprises technologiquesaugmentent leurs investissementsdans l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

Les grandesentreprises technologiques se tournent vers la vente de titres de créance d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour financer l'expansion de leurs infrastructures, alors que la demande de charges de travail liées à l'intelligence artificielle augmente.

Le géant du commerce électronique a déposé une demande de vente d'obligations en six parties plus tôt dans la journée de lundi. Les recettes peuvent être utilisées pour tout, des acquisitions aux dépenses en capital en passant par les rachats d'actions.

Au plus haut, l'obligation a attiré environ 80 milliards de dollars de demande, selon Bloomberg News, qui a été le premier à rapporter l'information.

Les discussions sur le prix de la partie la plus longue de l'opération, une obligation à 40 ans, se sont resserrées à 0,85 point de pourcentage au-dessus des Treasuries, contre 1,15 point de pourcentage initialement, selon le rapport.

Le mois dernier, Meta Platforms META.O a annoncé sa plus grande vente d'obligations, qui pourrait atteindre 30 milliards de dollars, tandis que le fabricant de logiciels et d'infrastructures en nuage Oracle ORCL.N chercherait également à lever 15 milliards de dollars par le biais d'une vente d'obligations.

Selon les estimations de Morgan Stanley, les grandes entreprises technologiques, dont Meta, Amazon et Alphabet

GOOGL.O , devraient dépenser 400 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA cette année.

Amazon a investi davantage dans l'IA, ses dépenses d'investissement devant s'élever à environ 125 milliards de dollars cette année et davantage l'année suivante. Elle a récemment annoncé un accord de 38 milliards de dollars avec OpenAI, donnant un coup de pouce majeur à son unité cloud après avoir perdu du terrain face à Microsoft MSFT.O et Google.

