Amazon va faire appel de l'amende antitrust italienne, même après sa réduction

Le géant américain du commerce électronique Amazon AMZN.O a déclaré mercredi qu'il ferait appel d'une décision d'un tribunal italien qui a réduit une amende imposée par l'autorité de la concurrence du pays, car elle estime qu'elle ne devrait pas être sanctionnée du tout.

Lundi, l'autorité de la concurrence italienne a déclaré qu'elle avait réduit à 752,4 millions d'euros (876,3 millions de dollars) une amende de 1,13 milliard d'euros imposée à Amazon en 2021 pour avoir abusé de sa position dominante, restreignant la concurrence dans les services logistiques du commerce électronique en Italie.

Cette réduction fait suite à une décision du tribunal administratif régional rendue en septembre dernier .

"Comme indiqué précédemment, nous sommes en profond désaccord avec la décision de l'autorité italienne de la concurrence et nous continuerons à faire valoir notre position tout au long de la procédure judiciaire", a déclaré Amazon dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

La décision du groupe d'intenter une action en justice a été rapportée pour la première fois par le journal financier italien MF.

Le régulateur italien fera également appel de la décision de réduire l'amende, selon MF.

L'autorité de la concurrence s'est refusée à tout commentaire.

(1 dollar = 0,8586 euro)