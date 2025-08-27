 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amazon va étendre la structure des salaires et les avantages sociaux aux employés de Whole Foods
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O va étendre ses programmes de personnel d'entreprise, y compris la structure des salaires et les avantages sociaux, aux employés d'entreprise aux États-Unis de sa chaîne de supermarchés Whole Foods, dans le but d'intégrer plus étroitement ses activités d'épicerie.

Le géant du commerce électronique a déclaré mercredi qu'il alignerait entièrement les avantages sociaux de tous les employés d'entreprise dans les unités d'épicerie d'ici décembre 2026, et que les employés d'entreprise de Whole Foods Market conserveraient leurs avantages de réduction en magasin jusqu'à cette date.

Ils recevront également un code de réduction offrant une remise de 10 % sur les produits Amazon, et auront accès au portail en ligne d'Amazon qui propose à ses employés américains des offres sur des articles tels que les forfaits téléphoniques, l'assurance automobile, les voyages et les divertissements.

"Comme nous l'avons annoncé aux employés en juin, les employés de Whole Foods Market bénéficieront des mêmes programmes et offres que le reste des employés d'Amazon... créant ainsi une expérience cohérente au sein des équipes", a déclaré la porte-parole Lauren Snyder.

Ce changement permettra à Amazon de rationaliser la collaboration entre des divisions telles que Whole Foods, le réseau "Amazon Fresh" de magasins d'alimentation en ligne et physiques, et son enseigne de magasins de proximité sans caisse, Amazon Go.

Le Wall Street Journal a d'abord rapporté la nouvelle mercredi, précisant que les employés de Whole Foods auront environ un mois pour examiner leurs nouveaux titres, salaires et avantages.

Amazon s'est concentré sur son offre de produits alimentaires aux États-Unis, en étendant son option de livraison rapide Prime aux denrées périssables et en ajoutant de nouvelles villes afin de mieux concurrencer des détaillants tels que Walmart WMT.N et Kroger KR.N , ainsi que des services de livraison tels qu'Instacart CART.O .

L'entreprise s'est engagée à consacrer plus de 4 milliards de dollars à l'expansion de son réseau de livraison aux États-Unis d'ici à la fin de 2026, en se concentrant principalement sur les petites villes et les zones rurales.

Amazon a acquis Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017, alors que la chaîne de supermarchés était connue pour proposer des aliments biologiques à des prix plus élevés. À la suite de l'acquisition, Amazon a décidé de réduire les prix et de proposer les produits d'épicerie de Whole Foods via son abonnement Prime.

