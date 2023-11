Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: un partenariat stratégique conclu avec Hyundai information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé vendredi la signature d'un partenariat stratégique avec le constructeur automobile sud-coréen Hyundai, dans l'objectif avoué de proposer de nouvelles expériences à leurs clients.



Dans le détail, l'accord de collaboration prévoit que les véhicules Hyundai pourront être commercialisés dès l'an prochain sur la plateforme de commerce en ligne du géant américain.



Hyundai a également prévu de faire d'AWS son fournisseur préféré en matière de 'cloud', tandis qu'Alexa, l'assistant personnel vocal mis au point par Amazon, viendra équiper les véhicules de prochaine génération du constructeur.



Toutes ces annonces ont été faites à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du salon automobile de Los Angeles.





