Amazon transfère les charges de travail liées à la défense, tout en conservant Claude pour d'autres activités

AWS aide ses clients à transférer les charges de travail du Département de la guerre (Department of War) de la technologie Anthropic vers des modèles alternatifs sur son cloud, a déclaré mardi un porte-parole d'Amazon.

Les clients et les partenaires peuvent continuer à utiliser Claude pour toutes les charges de travail ne relevant pas du Département de la guerre, a ajouté le porte-parole.