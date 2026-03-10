 Aller au contenu principal
Amazon transfère les charges de travail liées à la défense, tout en conservant Claude pour d'autres activités
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AWS aide ses clients à transférer les charges de travail du Département de la guerre (Department of War) de la technologie Anthropic vers des modèles alternatifs sur son cloud, a déclaré mardi un porte-parole d'Amazon.

Les clients et les partenaires peuvent continuer à utiliser Claude pour toutes les charges de travail ne relevant pas du Département de la guerre, a ajouté le porte-parole.

