Amazon teste les camionnettes de livraison électriques de GM dans le cadre de sa politique de développement durable
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la réponse d'Amazon)

Amazon.com AMZN.O a testé les camionnettes électriques BrightDrop de General Motors GM.N dans le cadre de son plan visant à mettre 100 000 véhicules de livraison électriques sur les routes d'ici la fin de la décennie, a déclaré le géant du commerce électronique vendredi.

Un peu plus d'une douzaine de camionnettes sont actuellement testées, les plaçant au sein d'une flotte qui comprend des véhicules électriques construits par Rivian RIVN.O , a indiqué l'entreprise. GM avait vendu 12 camionnettes BrightDrop de modèle 2024 à Amazon en 2023.

Steve Kelly, porte-parole d'Amazon, a déclaré que l'entreprise testait régulièrement différentes options de véhicules. Les essais de BrightDrop ne modifient en rien son travail avec Rivian.

Amazon est le principal investisseur de Rivian, avec une participation de 16 %, et possède plus de 25 000 de ses véhicules dans sa flotte.

L'entreprise de commerce électronique a commencé à déployer ses camionnettes de livraison électriques au cours de l'été 2022 et vise à atteindre un taux net de zéro carbone pour l'ensemble de ses activités mondiales d'ici à 2040.

GM a arrêté la production des camionnettes électriques Chevrolet BrightDrop, lancées en 2021, dans son usine d'assemblage de l'Ontario jusqu'en octobre en raison de la faiblesse des ventes.

Véhicules électriques

