Amazon teste des fourgonnettes de livraison électriques GM pour atteindre ses objectifs en matière de climat, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de GM au paragraphe 3)

Amazon.com AMZN.O a testé la fourgonnette électrique BrightDrop de General Motors GM.N , alors que le géant du commerce électronique continue d'explorer des options pour réduire les émissions de carbone de ses opérations de livraison à grande échelle, a rapporté Bloomberg News vendredi.

La société a testé environ 12 fourgonnettes, les plaçant dans une flotte qui comprend également des véhicules construits par Rivian RIVN.O et Ford FORD.O , selon le rapport.

GM a déclaré avoir vendu 12 fourgonnettes BrightDrop de l'année modèle 2024 à Amazon en 2023. Amazon, qui est le principal investisseur de Rivian avec une participation de 16 %, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'entreprise de commerce électronique s'est engagée à mettre en circulation au moins 100 000 véhicules de livraison électriques d'ici 2030 et à atteindre un bilan carbone net nul pour l'ensemble de ses activités mondiales d'ici 2040.

GM a arrêté la production des fourgonnettes électriques Chevrolet BrightDrop, lancées en 2021, dans son usine d'assemblage d'Ontario jusqu'en octobre en raison de la faiblesse des ventes.