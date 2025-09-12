 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 839,00
+0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon teste des camionnettes de livraison électrique GM pour atteindre ses objectifs en matière de climat, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 20:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a testé la camionnette électrique BrightDrop de General Motors GM.N , alors que le géant du commerce électronique continue d'explorer des options pour réduire les émissions de carbone de ses opérations de livraison à grande échelle, a rapporté Bloomberg News vendredi.

L'entreprise a testé environ 12 fourgons, les plaçant dans une flotte qui comprend également des véhicules construits par Rivian RIVN.O et Ford FORD.O , selon le rapport.

Amazon, qui est le principal investisseur de Rivian avec une participation de 16%, et GM n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

L'entreprise de commerce électronique s'est engagée à mettre en circulation au moins 100 000 véhicule de livraison électriques d'ici 2030 et à atteindre un bilan carbone net nul pour l'ensemble de ses activités mondiales d'ici 2040.

GM a arrêté la production des fourgons électriques Chevrolet BrightDrop, lancés en 2021, dans son usine d'assemblage Ontario jusqu'en octobre en raison de ventes faibles.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
227,9500 USD NASDAQ -0,87%
FORD MOTOR
11,725 USD NYSE -0,30%
FORWARD IND
35,0450 USD NASDAQ +1,64%
GENERAL MOTORS
58,605 USD NYSE -0,16%
RIVIAN AUTO RG-A
13,4850 USD NASDAQ -3,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank