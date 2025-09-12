Amazon teste des camionnettes de livraison électrique GM pour atteindre ses objectifs en matière de climat, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a testé la camionnette électrique BrightDrop de General Motors GM.N , alors que le géant du commerce électronique continue d'explorer des options pour réduire les émissions de carbone de ses opérations de livraison à grande échelle, a rapporté Bloomberg News vendredi.

L'entreprise a testé environ 12 fourgons, les plaçant dans une flotte qui comprend également des véhicules construits par Rivian RIVN.O et Ford FORD.O , selon le rapport.

Amazon, qui est le principal investisseur de Rivian avec une participation de 16%, et GM n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

L'entreprise de commerce électronique s'est engagée à mettre en circulation au moins 100 000 véhicule de livraison électriques d'ici 2030 et à atteindre un bilan carbone net nul pour l'ensemble de ses activités mondiales d'ici 2040.

GM a arrêté la production des fourgons électriques Chevrolet BrightDrop, lancés en 2021, dans son usine d'assemblage Ontario jusqu'en octobre en raison de ventes faibles.