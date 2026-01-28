Amazon supprime 16 000 emplois en misant sur l'IA et l'efficacité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les licenciements d'Amazon s'inscrivent dans le cadre d'une restructuration plus large de l'industrie technologique

Les licenciements touchent près de 10 % des effectifs d'entreprise d'Amazon

Amazon a envoyé par erreur un courriel plus tôt que prévu, ce qui a déstabilisé le personnel d'AWS

Amazon AMZN.O a confirmé mercredi 16 000 suppressions d'emplois au sein de l'entreprise, complétant ainsi un plan d'environ 30 000 suppressions depuis octobre, tout en laissant ouverte la possibilité de nouvelles réductions.

Reuters a d'abord rapporté la semaine dernière qu'Amazon prévoyait une deuxième série de suppressions d'emplois dans le cadre de son objectif plus large sous la direction d'Andy Jassy, qui a tenté de réduire la bureaucratie et d'abandonner les activités peu performantes.

Mardi, Amazon a déclaré qu'elle fermait ses derniers magasins Fresh et Go, malgré des années d'efforts, et qu'elle abandonnait son système de paiement biométrique Amazon One, qui scanne la paume de la main du client.

Bien que 30 000 personnes ne représentent qu'une petite partie des 1,58 million d'employés d'Amazon, qui travaillent pour la plupart dans des centres d'exécution et des entrepôts, elles représentent près de 10 % de la main-d'œuvre de l'entreprise et constituent les plus importantes suppressions d'emplois depuis trois décennies, dépassant les 27 000 suppressions effectuées entre la fin de 2022 et le début de 2023.

Les suppressions d'emplois étaient nécessaires pour renforcer l'entreprise en "réduisant les couches, en augmentant la propriété et en supprimant la bureaucratie" chez Amazon, a déclaré Beth Galetti, sa directrice des ressources humaines, dans un message.

Mme Galetti a laissé entrevoir la possibilité de nouvelles réductions, précisant que certaines équipes continueraient à "procéder aux ajustements nécessaires".

Ces dernières réductions constituent la deuxième série importante de licenciements en trois mois, après qu'Amazon a supprimé 14 000 emplois en octobre, en expliquant à l'époque que l'intelligence artificielle et les préoccupations liées à l'évolution de la culture d'entreprise en étaient la cause.

Amazon a également déclaré avoir trop embauché pendant la pandémie de COVID-19, lorsque la demande d'achats en ligne est montée en flèche.

"Certains d'entre vous pourraient se demander s'il s'agit du début d'un nouveau rythme - où nous annonçons de vastes réductions tous les quelques mois," a déclaré Mme Galetti dans sa note de mercredi. "Ce n'est pas notre intention", a-t-elle ajouté.

PROJET DAWN Mardi, Amazon a envoyé par erreur un courriel semblant faire référence au plan de licenciement en tant que "Project Dawn" à certains membres du personnel d'Amazon Web Services, ce qui a déstabilisé des milliers de travailleurs.

Il n'a pas été possible de connaître l'ampleur des suppressions, mais des employés de plusieurs unités d'AWS, de l'assistant vocal Alexa, de Prime Video, des appareils, de la publicité et de la livraison du dernier kilomètre, entre autres, ont indiqué en ligne et dans des courriels adressés à Reuters qu'ils avaient été touchés par ces suppressions.

Amazon, qui a commencé à supprimer des emplois mardi en annonçant son intention de fermer les magasins Fresh and Go, n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les suppressions d'emplois soulignent également la manière dont l'intelligence artificielle modifie la dynamique de la main-d'œuvre dans les entreprises. Les améliorations significatives apportées aux assistants d'IA aident les entreprises à exécuter des tâches allant des tâches administratives de routine aux problèmes de codage complexes avec une rapidité et une précision accrues, ce qui en favorise l'adoption à grande échelle.

L'été dernier, M. Jassy a déclaré que l'utilisation croissante des outils d'IA se traduirait par une plus grande automatisation des tâches, ce qui entraînerait des pertes d'emplois dans les entreprises.

Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, des dirigeants ont déclaré la semaine dernière que si des emplois allaient disparaître, d'autres allaient apparaître, et deux d'entre eux ont déclaré à Reuters que l'IA servirait d'excuse aux entreprises qui prévoient de toute façon de supprimer des emplois .

Les géants de la technologie, dont Amazon, Meta Platforms

META.O , société mère de Facebook, et Microsoft MSFT.O , ont fortement augmenté leurs embauches lors de l'explosion de la demande liée à la pandémie de COVID-19 et ont récemment procédé à des restructurations. UPS UPS.O , Pinterest PINS.O et ASML

ASML.AS ont tous annoncé des réductions de personnel ces derniers jours.

Amazon a investi dans la robotique dans ses entrepôts afin d'accélérer l'emballage et les livraisons pour son segment de commerce électronique, de réduire la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre humaine et de diminuer les coûts.

Les actions d'Amazon, qui doit publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine, étaient en hausse de moins de 1 % dans les échanges avant la mise sur le marché.