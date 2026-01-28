 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon supprime 16 000 emplois dans le monde dans le cadre d'une vaste restructuration
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 11:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a annoncé la suppression de 16 000 emplois dans le monde entier dans le cadre de la deuxième grande série de licenciements de l'entreprise en trois mois, alors qu'elle se restructure pour compenser les embauches excessives de l'ère pandémique et qu'elle étend l'adoption des outils d'IA.

Reuters avait rapporté en premier la semaine dernière qu'Amazon prévoyait une deuxième série de suppressions d'emplois dans le cadre d'un objectif plus large de réduction d'environ 30 000 postes au sein de l'entreprise, les licenciements devant toucher les travailleurs des services Web d'Amazon, de la vente au détail, de Prime Video et des départements des ressources humaines.

Valeurs associées

AMAZON.COM
244,6800 USD NASDAQ +2,63%
NVIDIA
188,5200 USD NASDAQ +1,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:46

    achat sur internet par des sites français... la redoute, darty, la fnac...Un peu moins rapide mais...français

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Israéliens assistent aux funérailles de l'otage Ran Gvili, à Meitar, le 28 janvier 2026 ( AFP / ilia yefimovich )
    Israël: funérailles nationales pour le dernier otage à Gaza
    information fournie par AFP 28.01.2026 12:35 

    Des drapeaux israéliens agités au passage du convoi militaire, dans un ultime hommage au policier Ran Gvili avant ses funérailles: Israël enterre mercredi son dernier otage détenu à Gaza, tournant une page traumatisante de son histoire. La cérémonie ouverte au ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:32 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,86% pour le Nasdaq .IXIC : * AMAZON

  • Zhang Youxia à Pékin, en Chine, le 4 mars 2025. ( AFP / PEDRO PARDO )
    Purge dans le haut commandement de l'armée chinoise : ce que l'on sait
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.01.2026 12:27 

    "Aucun autre général de l'Armée populaire de libération chinoise ne peut désormais se sentir en sécurité", estime un expert, même si l'impact sur l'armée dans son ensemble devrait être limité. Évincé et poursuivi. Le plus puissant général de Chine est tombé, dans ... Lire la suite

  • Un employé d'Amazon à San Francisco
    Amazon va licencier 16.000 personnes de plus dans le monde
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:24 

    Amazon a annoncé mercredi qu’il allait licencier 16 .000 personnes dans le cadre de sa deuxième grande vague de ‍licenciements en trois mois, alors que le groupe restructure ses activités pour compenser un excès d’embauches durant la pandémie et accélérer l’adoption ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank