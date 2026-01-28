Amazon supprime 16 000 emplois dans le monde dans le cadre d'une vaste restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a annoncé la suppression de 16 000 emplois dans le monde entier dans le cadre de la deuxième grande série de licenciements de l'entreprise en trois mois, alors qu'elle se restructure pour compenser les embauches excessives de l'ère pandémique et qu'elle étend l'adoption des outils d'IA.

Reuters avait rapporté en premier la semaine dernière qu'Amazon prévoyait une deuxième série de suppressions d'emplois dans le cadre d'un objectif plus large de réduction d'environ 30 000 postes au sein de l'entreprise, les licenciements devant toucher les travailleurs des services Web d'Amazon, de la vente au détail, de Prime Video et des départements des ressources humaines.