Amazon soupçonné d'avoir servi de "cheval de Troie" dans une affaire de fraude douanière en Italie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La police italienne perquisitionne des sites Amazon dans le cadre d'une enquête sur des marchandises chinoises

*

Les procureurs considèrent Amazon comme un "cheval de Troie" pour les importations détaxées

*

Les enquêtes sur la contrebande et les taxes pourraient s'étendre à d'autres États de l'UE, selon certaines sources

(Ajout du commentaire d'Amazon, paragraphe 6; modification de l'article original) par Emilio Parodi

La police italienne a perquisitionné lundi deux sites d'Amazon AMZN.O dans le cadre d'une enquête de plus en plus approfondie sur des fraudes douanières et fiscales présumées concernant des importations chinoises, ont déclaré trois sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les procureurs soupçonnent le géant du commerce électronique d'avoir agi comme un "cheval de Troie" en introduisant des marchandises chinoises en Italie sans payer de taxes sur les ventes ou de droits de douane, selon un document judiciaire vu par Reuters.

Le système pourrait avoir coûté à l'État des centaines de millions d'euros et pourrait s'étendre à l'ensemble de l'Union européenne, selon les sources.

Des dizaines d'agents de la Guardia di Finanza et de l'agence des douanes ont saisi environ 5 000 produits dans une plate-forme logistique exploitée par le géant du commerce électronique à Cividate al Piano, dans la province septentrionale de Bergame, ont déclaré les sources.

Au siège italien d'Amazon, dans le centre de Milan, la police a saisi du matériel informatique et identifié le responsable des mouvements de marchandises en Italie.

Amazon a refusé de commenter les perquisitions, mais a déclaré qu'elle "s'engageait à respecter toutes les lois fiscales applicables et qu'elle coopérait pleinement avec toutes les autorités compétentes".

NOUVELLE ENQUÊTE DÉCOULANT D'UNE AFFAIRE PRÉCÉDENTE

Parmi les produits saisis au centre de Bergame figuraient des jouets, des housses de téléphone portable, des friteuses, des stylos et de petits ciseaux.

L'affaire constitue un nouveau volet de l'enquête menée dans le cadre d'une affaire d'évasion fiscale présumée d'un montant de 1,2 milliard d'euros .

Les procureurs de Milan, en collaboration avec la branche de Monza de la Guardia di Finanza,soupçonnent que des marchandises sont importées de Chine en Europe, puis introduites en Italie par des voies non divulguées afin d'être distribuées et vendues sur la place de marché d'Amazon.

Il s'agit là de contrebande et d'une violation de la législation douanière de l'UE, selon les procureurs.

Selon trois sources, le nombre de produits concernés pourrait atteindre un demi-million, et des dizaines d'entreprises italiennes, dont beaucoup seraient des façades pour des entités chinoises, feraient partie du système.

L'impact de ces perquisitions sur les activités d'Amazon en Italie n'a pas été précisé dans l'immédiat.

L'ENQUÊTE DEVRAIT S'ÉTENDRE À D'AUTRES PAYS DE L'UE, SELON CERTAINES SOURCES

Selon une source, l' enquête devrait être étendue au reste de l'Union européenne à 27 pays.

Les procureurs de Milan ont été convoqués en juillet au siège de l'agence européenne de coopération judiciaire en matière pénale, Eurojust, à La Haye , où ils ont présenté leur enquête à leurs homologues de plusieurs pays de l'UE, dont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne, la Belgique, la Suède et l'Irlande.

Les différends concernant les droits de douane et les taxes sur les ventes ont alimenté des tensions croissantes avec les États-Unis au cours de l'année écoulée, mais on ne sait pas exactement comment cette affaire impliquant la Chine sera perçue à Washington et à Bruxelles.

LES PROCUREURS DE L'UE ENQUÊTENT ÉGALEMENT SUR LES COMPTES D'AMAZON

Dans l'affaire initiale d'évasion fiscale de 1,2 milliard d'euros, les procureurs de Milan ont enquêté sur trois directeurs et sur l'unité européenne d'Amazon basée au Luxembourg pour fraude fiscale présumée liée aux ventes en ligne en Italie entre 2019 et 2021.

Dans le cadre de cette affaire, l'agence fiscale italienne a soumis à Amazon une proposition de règlement sur laquelle le groupe américain doit se prononcer d'ici décembre.

Les procureurs estiment que l'algorithme d'Amazon permet de vendre en Italie des biens provenant de vendeurs non européens, principalement chinois, sans identifier le fournisseur, ce qui les aide à éviter la TVA.

En vertu de la législation italienne, les plateformes qui proposent des biens à la vente sont conjointement responsables des taxes impayées par les vendeurs de pays tiers.

Amazon a déjà déclaré qu'elle respectait toutes les lois fiscales.

Par ailleurs, le parquet européen a ouvert sa propre enquête sur les comptes d'Amazon entre 2021 et 2024, après que les nouvelles règles de l'UE ont imposé des obligations plus strictes en matière de taxe sur les ventes aux plateformes de vente.