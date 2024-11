Amazon : solide performance trimestrielle, AWS se distingue

(AOF) - Amazon est attendu dans le vert à Wall Street grâce à des résultats solides. Au troisième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 15,3 milliards de dollars, soit 1,43 dollar par action, contre un profit de 9,9 milliard de dollars ou 94 cents par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,14 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 11,2 à 17,4 milliards de dollars et il a largement dépassé le consensus de 14,7 milliards de dollars.

Les ventes d'Amazon ont bondi de 11% à 158,9 milliards de dollars alors que Wall Street tablait sur 157,20 milliards de dollars.

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de près de 49,75% à 10,45 milliards de dollars pour des revenus en progression de 19% à 27,5 milliards de dollars. Le marché anticipait un profit de 9,12 milliards de dollars.

Objectif de résultat opérationnel meilleur que prévu

Sur le trimestre en cours, le résultat opérationnel est anticipé entre 16 milliards de dollars et 20 milliards de dollars contre 13,2 milliards de dollars un an auparavant. Le marché cible 17,5 milliards de dollars.

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 181,5 et 188,5 milliards de dollars, soit une croissance comprise entre 7% et 11%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 186,4 milliards de dollars.

