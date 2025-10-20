Amazon : ses services de cloud computing affectés par une panne

(AOF) - Amazon a indiqué que le problème, qui avait affecté son activité de cloud computing (AWS), avait été "entièrement résolu." Le cybermarchand a cependant reconnu que certaines demandes pouvaient encore être ralenties. AWS a été victime d'une panne qui a perturbé plusieurs sites web et applications populaires à travers le monde, notamment Snapchat, Facebook et Robinhood.
