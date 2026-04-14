Amazon s'apprête à acheter Globalstar, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Amazon AMZN.O est en pourparlers avancés pour acquérir le groupe de télécommunications par satellite Globalstar GSAT.O , une transaction qui soutiendrait les efforts du géant technologique pour construire sa propre opération de satellite, a rapporté Bloomberg News lundi.
La transaction pourrait être annoncée dès mardi, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.
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