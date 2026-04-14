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Amazon s'apprête à acheter Globalstar, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 14/04/2026 à 04:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O est en pourparlers avancés pour acquérir le groupe de télécommunications par satellite Globalstar GSAT.O , une transaction qui soutiendrait les efforts du géant technologique pour construire sa propre opération de satellite, a rapporté Bloomberg News lundi.

La transaction pourrait être annoncée dès mardi, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.

Fusions / Acquisitions

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AMAZON.COM
239,8900 USD NASDAQ +0,63%
GLOBALSTAR
72,8900 USD NASDAQ -0,37%
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