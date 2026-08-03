Amazon rejoint le « club des 3 000 milliards de dollars » alors que l'optimisme autour de l'IA gagne Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon a franchi pour la première fois lundi la barre des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, rejoignant ainsi une poignée de géants de Wall Street au sommet du classement, alors qu’une vague d’optimisme renouvelé autour de l’intelligence artificielle propulsait les valeurs technologiques vers de nouveaux sommets.

Son titre AMZN.O affichait en dernière cotation une hausse de 3,1% à 279 dollars, atteignant ainsi un record historique et portant ses gains annuels à 17,5%.