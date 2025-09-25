 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amazon règle l'affaire de la FTC, l'action reste stable
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Amazon.com AMZN.O en hausse de 0,1% jeudi après avoir accepté de payer 2,5 milliards de dollars pour régler l'affaire de la FTC concernant des inscriptions non autorisées à Prime

** Le règlement comprend un fonds de 1,5 milliard de dollars pour rembourser jusqu'à 35 millions d'abonnés Prime, avec des paiements individuels allant jusqu'à 51 dollars

** AMZN ajoutera des options de retrait et d'annulation plus claires, ainsi qu'un contrôle de conformité par un tiers

** L'action reste stable depuis le début de l'année, à la traîne du Nasdaq .IXIC qui a augmenté de 16%

** AMZN a récemment été multiplié par 30 par les bénéfices attendus, bien en dessous du ratio Cours/Bénéfice prévisionnel moyen sur 5 ans, qui est de 51

