Amazon rafraîchit sa gamme d'appareils pour intégrer le nouvel Alexa+ doté d'une IA
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 21:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Amazon dévoile Alexa+ et de nouveaux appareils dotés d'une intelligence artificielle

*

Ring et Blink se dotent de caméras de sécurité haut de gamme

*

Les Fire TV sont mises à jour et dotées d'écrans à plus haute résolution

(Plus de détails sur l'événement des appareils Amazon dans les paragraphes 9-12 à 12) par Greg Bensinger et Arriana McLymore

Amazon AMZN.O a dévoilé mardi une nouvelle gamme d'appareils optimisés pour la sécurité domestique et son nouvel assistant vocal Alexa+, doté d'une intelligence artificielle. Lors d'un événement à New York, Amazon a présenté les enceintes Echo, les appareils de streaming Fire TV, une nouvelle liseuse Kindle et des caméras Ring et Blink améliorées , qui seront disponibles dans le courant de l'année. Amazon tente de stimuler l'intérêt pour la nouvelle Alexa , après avoir investi des milliards de dollars et des années à la mettre à jour avec l'IA pour une meilleure personnalisation et un ton plus conversationnel, dans le but de rendre le service déficitaire rentable .

L'entreprise de Seattle a déclaré que ses nouveaux Echos, y compris les petits appareils Dots et Show avec des écrans allant de 99 à 219 dollars, seront capables de fonctionner avec Alexa+ et seront dotés de nouvelles puces de silicium pour un traitement plus rapide.

Les nouvelles caméras Blink ont une résolution plus élevée pour une meilleure surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, tandis que les caméras améliorées de ses appareils Ring offrent également une reconnaissance faciale pour aider à éloigner les visiteurs indésirables.

Les nouvelles caméras Ring seront également compatibles avec Alexa+, ce qui permettra aux appareils d'utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des décisions, par exemple pour savoir si un visiteur livre un colis ou s'il est en train de surveiller la maison d'une personne en vue d'une intrusion. Leur prix variera entre 60 et 350 dollars en fonction de leur utilité et de la qualité de la caméra. "Il s'agit de savoir immédiatement si votre visiteur est quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant", a déclaré Jamie Siminoff, le fondateur de la première sonnette vidéo Wi-Fi au monde, qu' Amazon a ramené à la tête de Ring au début de l'année , après deux ans d'absence. M. Siminoff a également présenté une fonction distincte utilisée pour aider les utilisateurs de Ring à identifier les chiens de compagnie perdus dans leur quartier en avertissant les autres membres de la communauté qui possèdent l'appareil. Cette fonction, disponible en novembre, n'est actuellement pas disponible pour les autres animaux.

"Nous transformons les préoccupations individuelles en action communautaire", a-t-il déclaré.

Panos Panay, responsable des appareils chez Amazon, a fait une démonstration du nouveau Kindle Scribe, une tablette de 630 dollars qui permet d'écrire numériquement à l'aide d'un stylet et qui, pour la première fois, est dotée d'un écran couleur.

"On a l'impression d'écrire sur du papier", a déclaré M. Panay.

Les nouveaux téléviseurs Fire TV à la qualité d'écran améliorée, allant de 160 à 480 dollars, et une clé de streaming à 40 dollars offrent de nouvelles fonctionnalités compatibles avec Alexa+, comme demander à l'assistant vocal de trouver et de lancer une scène particulière dans un film et d'obtenir plus de détails sur des acteurs particuliers.

