Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: rachat de la start-up Fig dans l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 16:39









(CercleFinance.com) - La start-up américaine Fig a annoncé mardi son rachat par Amazon Web Services (AWS) , la filiale 'cloud' d'Amazon, dans le cadre d'une opération dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés.



Créée il y a à peine trois ans, Fig est à l'origine d'un assistant virtuel alimenté par l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser l'écriture de codes de programmation informatique.



'AWS est persuadé que l'IA générative représente un saut technologique majeur susceptible de transformer la façon dont ses clients conçoivent leurs produits et nous sommes ravis de faire partie de cette vision globale', s'est félicité Fig.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +1.10%