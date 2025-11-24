Amazon promet jusqu'à 50 milliards de dollars pour développer l'IA et les supercalculateurs pour le gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 4-7)

Amazon.com AMZN.O a déclaré lundi qu'il investirait jusqu'à 50 milliards de dollars pour accroître l'intelligence artificielle et la capacité de supercalcul pour les clients du gouvernement américain, dans l'un des plus grands engagements d'infrastructure cloud ciblant le secteur public.

Le projet, qui devrait démarrer en 2026, ajoutera près de 1,3 gigawatt de nouvelle capacité d'IA et de calcul haute performance dans les régions AWS Top Secret, AWS Secret et AWS GovCloud grâce à de nouveaux centres de données équipés de systèmes de calcul et de mise en réseau avancés.

Un gigawatt de puissance de calcul est à peu près suffisant pour alimenter environ 750 000 foyers américains en moyenne.

"Cet investissement élimine les barrières technologiques qui ont freiné le gouvernement", a déclaré Matt Garman, directeur général d'Amazon Web Services.

AWS est déjà l'un des principaux fournisseurs de services en nuage du gouvernement américain, avec plus de 11 000 agences gouvernementales.

Les entreprises technologiques, dont OpenAI, Alphabet

GOOGL.O et Microsoft MSFT.O , investissent des milliards de dollars pour développer l'infrastructure de l'IA, ce qui stimule la demande de puissance informatique nécessaire pour soutenir les services.

L'initiative d'Amazon vise à fournir aux agences fédérales un accès amélioré à une suite complète de services AWS AI. Ces services comprennent Amazon SageMaker pour l'entraînement et la personnalisation des modèles, Amazon Bedrock pour le déploiement de modèles et d'agents d'IA et des modèles fondamentaux tels qu'Amazon Nova et Anthropic Claude.