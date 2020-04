Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon prolonge jusqu'à mardi la fermeture de ses entrepôts en France Reuters • 24/04/2020 à 21:27









AMAZON PROLONGE JUSQU'À MARDI LA FERMETURE DE SES ENTREPÔTS EN FRANCE PARIS (Reuters) - Amazon a annoncé vendredi la prolongation jusqu'au mardi 28 avril inclus de la fermeture de ses entrepôts en France après le rejet de son appel contre la restriction de ses activités en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. La cour d'appel de Versailles a confirmé vendredi la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, qui avait sommé Amazon le 14 avril de restreindre son activité aux produits essentiels et de procéder à une évaluation des risques professionnels pesant sur les salariés du groupe. (Sarah White, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.45%