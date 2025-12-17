 Aller au contenu principal
Amazon progresse après une source faisant état de négociations en vue d'un investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 11:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions d'Amazon.com AMZN.O augmentent de 1,4 % à 225,68 $ avant bourse après des informations selon lesquelles la société pourrait investir dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT

** Amazon pourrait investir environ 10 milliards de dollars dans OpenAI, dans le cadre d'une transaction potentielle qui pourrait valoriser OpenAI à plus de 500 milliards de dollars, selon une source au fait du dossier

** Cependant, les discussions sont "très fluides", a déclaré la source, quelques heures après que The Information l'ait initialement rapporté

** Cette démarche souligne la demande infinie du secteur de l'IA en puissance de calcul; OpenAI avait signé un accord de 38 milliards de dollars pour le cloud avec Amazon le mois dernier

** OpenAI prépare également une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1 000 milliards de dollars; Microsoft MSFT.O détient 27 % des parts et les droits exclusifs de vente des modèles d'OpenAI

** Des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Oracle

ORCL.O ont également signé des accords avec OpenAI cette année, ce qui a contribué à stimuler la performance des actions

** L'action AMZN n'a progressé que de 1,4 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,5500 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
476,2600 USD NASDAQ +0,30%
NVIDIA
177,7200 USD NASDAQ +0,81%
ORACLE
188,560 USD NYSE +2,01%
