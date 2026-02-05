Amazon prévoit une augmentation de 50 % de ses dépenses d'investissement cette année, les actions chutent

Amazon prévoit 200 milliards de dollars d'investissements en 2026, contre 131 milliards de dollars en 2025

Les dépenses des grandes entreprises technologiques en matière d'IA examinées par Wall Street pour en connaître le rendement

La demande d'AWS est forte malgré les contraintes de capacité

Amazon AMZN.O a prévu jeudi une augmentation de plus de 50 % de ses dépenses d'investissement cette année, rejoignant ainsi ses pairs dans une frénésie de dépenses pour construire une infrastructure d'intelligence artificielle, et faisant chuter ses actions de 9 % dans les échanges après les heures de bureau.

C'est le dernier signe en date que les grandes entreprises technologiques ne freineront pas de sitôt leurs investissements considérables dans l'intelligence artificielle. Les actions d'Amazon ont clôturé en baisse de 4,4 % au cours des échanges réguliers, alors que les inquiétudes s'accentuent quant au coût énorme de l'essor de l'intelligence artificielle.

Les quatre principaux acteurs de l'intelligence artificielle - Amazon, Microsoft MSFT.O , Alphabet's GOOGL.O Google et Meta META.O - devraient dépenser collectivement plus de 630 milliards de dollars cette année.

Amazon a également prévu une fourchette de bénéfices pour le premier trimestre dont la partie inférieure **manquerait d'un quart** les attentes des analystes, en tenant compte d'une augmentation d'environ 1 milliard de dollars des coûts liés à son activité internet à haut débit Leo, ainsi que des investissements dans le commerce rapide et des **prix plus compétitifs** dans son activité de magasins à l'étranger.

La société a déclaré qu'elle **prévoit** d'investir environ 200 milliards de dollars en dépenses d'investissement dans l'ensemble d'Amazon en 2026, contre environ 131 milliards de dollars en 2025. Les prévisions d'Amazon pour un bénéfice d'exploitation de 16,5 à 21,5 milliards de dollars au premier trimestre ont déçu, tombant en dessous de l'estimation des analystes de 22,04 milliards de dollars.

"Nous continuons à innover à un rythme rapide, à identifier et à résoudre les problèmes des clients", a déclaré Andy Jassy, directeur général d'Amazon, dans un communiqué publié jeudi.

Les résultats des entreprises technologiques de ces derniers jours ont montré que Wall Street avait un message clair à leur adresser: L'explosion des dépenses en IA ne peut se poursuivre que si les entreprises font preuve d'un rendement opérationnel ou financier proportionnel.

"Nous voulions voir une cadence plus régulière de forte croissance des bénéfices et ce n'est pas le cas ici", a déclaré Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, en faisant référence aux résultats d'Amazon.

"Le marché n'apprécie tout simplement pas les sommes considérables qui continuent d'être investies dans les dépenses d'investissement pour ces taux de croissance

Mercredi, les investisseurs ont accepté les prévisions d'investissement spectaculaires de Google de 175 à 185 milliards de dollars pour l'année, car l'entreprise a enregistré une forte croissance de ses revenus dans le domaine de l'informatique dématérialisée, tout comme Meta , qui prévoit de dépenser entre 115 et 135 milliards de dollars. Mais les investisseurs ont sanctionné l'action de Microsoft la semaine dernière après que la croissance de son unité "cloud" a tout juste dépassé les estimations.

Pour Amazon, le plus grand fournisseur de services cloud au monde, la demande des entreprises en matière d'infrastructure d'IA et de charges de travail de migration numérique a été forte, même si les contraintes de capacité à l'échelle du secteur limitent sa capacité à répondre pleinement à la demande.

L'entreprise a investi massivement au quatrième trimestre pour atténuer ces contraintes. Elle a lancé son projet d'infrastructure d'IA "Rainier", mettant en ligne près d'un demi-million de ses puces Trainium2 internes, principalement à l'usage du fabricant de chatbots Claude Anthropic.

Bien qu'il s'agisse d'une unité plus petite pour Amazon, contribuant seulement à 15 à 20 % du chiffre d'affaires global, la plateforme cloud Amazon Web Services génère plus de 60 % du bénéfice d'exploitation de l'entreprise. La croissance de 24 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre a été la plus forte depuis 13 trimestres, mais elle a été éclipsée par l'augmentation des dépenses d'investissement de l'entreprise.

À titre de comparaison, les concurrents d'Amazon, Google Cloud et Microsoft Azure, ont augmenté leurs ventes de 48 % et 39 %, respectivement, au cours du dernier trimestre de l'année dernière.

Amazon a également investi dans son activité de commerce électronique, cherchant à attirer davantage de clients en s'étendant aux zones rurales des États-Unis, en renforçant ses capacités de livraison le jour même et le lendemain et en intensifiant sa pénétration dans le secteur des denrées périssables.

La société a procédé à des changements majeurs dans sa division de vente au détail, le dernier pari en date étant l'expansion de son empreinte Whole Foods et un méga magasin de **225 000** pieds carrés destiné à concurrencer des enseignes comme Walmart WMT.N et Costco COST.O . La société basée à Seattle a licencié 14 000 employés d'entreprise au cours du trimestre et, plus tôt cette année, 16 000 autres , ce qui, selon elle, était nécessaire en raison des gains d'efficacité réalisés grâce à l'utilisation de l'IA et de la volonté de changer la culture d'entreprise. Néanmoins, elle a terminé l'année avec 21 000 employés de plus qu'à la même période en 2024.