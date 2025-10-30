Amazon prévoit un chiffre d'affaires trimestriel largement supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour indiquer que les prévisions étaient largement supérieures aux estimations dans le premier paragraphe et le titre, supprime la référence à une activité de vente au détail plus faible)

Amazon.com AMZN.O a prévu un chiffre d'affaires trimestriel largement supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, grâce à une forte demande pour ses services en nuage, les entreprises continuant à dépenser sans relâche pour l'intelligence artificielle .

La demande massive de services dématérialisés aide l'entreprise technologique à atténuer la pression exercée par la croissance plus faible de son activité de commerce électronique, qui se prépare pour les fêtes de fin d'année dans un contexte de faiblesse de la confiance des consommateurs due à l'incertitude du commerce mondial.

Amazon a prévu des ventes nettes comprises entre 206 et 213 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 208,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son unité "cloud", Amazon Web Services, a enregistré une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre qui s'est achevé en septembre, alors que les estimations tablaient sur une augmentation de 17 ,95 %.

Les bons résultats d'AWS, le plus grand fournisseur de services en nuage au monde, font suite à la croissance exceptionnelle des revenus de l'informatique en nuage annoncée mercredi par Microsoft MSFT.O Azure et Google GOOGL.O Cloud, les numéros 2 et 3 de l'industrie, respectivement.

Microsoft, Alphabet, le parent de Google, et Meta, le propriétaire de Facebook, ont tous annoncé qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs dépenses d'investissement annuelles en investissant dans les puces et les centres de données.

AWS représente généralement un peu plus de 15 % du chiffre d'affaires total d'Amazon, mais le segment est un énorme moteur de profit, représentant environ 60 % du revenu d'exploitation total de l'entreprise. L'unité a enregistré une croissance de 17,5 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.