Amazon prévoit des livraisons plus rapides grâce à des lunettes de conducteur de haute technologie et à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Amazon dévoile des lunettes de pointe pour les livreurs

*

Le bras robotique Blue Jay vise à réduire les taux de blessures

*

Un système d'IA pour gérer les opérations d'entreposage et réduire les besoins d'embauche

(Ajout de commentaires aux paragraphes 8 et 9) par Greg Bensinger

Dans son effort incessant pour livrer plus rapidement les articles de la vie quotidienne à ses clients, Amazon a fait évoluer les attentes, passant d'une livraison en deux jours à une livraison le jour même, voire dans l'heure qui suit. Aujourd'hui, grâce aux robots, à l'intelligence artificielle et même aux lunettes, l'entreprise s'efforce de gagner quelques secondes sur chaque livraison. Mercredi, la société Amazon, basée à Seattle, a présenté pour la première fois au public des lunettes de pointe destinées aux livreurs, après que Reuters a rapporté en exclusivité que l'entreprise était en train de les développer l'année dernière. Connues en interne sous le nom d'Amelia, ces lunettes sont dotées d'un petit écran qui donne des indications détaillées, scanne les codes des colis et prend des photos pour prouver la livraison.

Ces lunettes pourraient remplacer les encombrants appareils portatifs du système de positionnement global utilisés aujourd'hui par les conducteurs et donner des conseils de navigation utiles, comme la direction à prendre en sortant d'un ascenseur d'appartement ou la manière d'éviter un chien agressif chez un client.

Les lunettes s'appuient sur un contrôleur jumelé placé dans la veste du conducteur et Amazon a résolu le problème de la durée de vie des piles en proposant des blocs de piles interchangeables, a indiqué l'entreprise.

Les annonces faites lors de l'événement logistique annuel "Delivering the Future" d'Amazon s'inscrivent dans le cadre de l'attention particulière portée par l'entreprise aux "100 derniers mètres", qui contribuent aux étapes finales coûteuses du parcours d'une livraison jusqu'au client. L'année dernière, l'entreprise a dévoilé un scanner pour fourgonnettes de livraison qui indique aux chauffeurs où se trouvent les colis à chaque arrêt en les éclairant d'un projecteur vert, ce qui permet de gagner quelques secondes sur le temps habituellement consacré à la lecture des étiquettes. En juin, elle a présenté aux journalistes de nouvelles cartes numériques qui donnent beaucoup plus de détails sur les quartiers, la forme des bâtiments et les obstacles que, par exemple, Google Maps.

Beryl Tomay, vice-présidente d'Amazon chargée des transports, a déclaré que des centaines de livreurs avaient déjà testé les lunettes le long de leurs itinéraires.

"Elles réduisent la nécessité de gérer un téléphone et un colis", a déclaré Tomay lors de l'événement. "Elles les aident à rester attentifs, ce qui améliore leur sécurité." Elle a ajouté qu'Amazon avait constaté un gain de temps de 30 minutes pour certains chauffeurs sur une période de travail donnée. Tomay a précisé que l'utilisation des lunettes intelligentes serait facultative pour les chauffeurs et leurs entreprises sous contrat, et qu'elle prévoyait de les distribuer gratuitement à ceux qui le feraient. Les lunettes sont expérimentales, a-t-elle averti, et les projets d'Amazon à leur sujet sont encore en cours.

Mercredi également, le distributeur en ligne a présenté un bras robotisé qui, selon lui, peut travailler de concert avec les employés de l'entrepôt pour prélever des articles sur les étagères et les trier afin d'accélérer et d'améliorer la précision de l'exécution des commandes. Amazon affirme que le robot, baptisé Blue Jay, pourrait réduire les taux de blessures et travailler dans un espace plus restreint que les robots équivalents qui nécessitaient auparavant trois postes distincts.

Le robot est déjà utilisé dans un entrepôt de Caroline du Sud, a indiqué Amazon, qui prévoit de le déployer dans d'autres installations au cours des prochains mois, en particulier dans les sites connus sous le nom de "sub-same-day", qui se concentrent sur la livraison en quelques heures ou moins.

En outre, Amazon a déclaré qu'elle prévoyait de déployer un système d'intelligence artificielle dans les entrepôts, en commençant par celui du Tennessee, qui peut aider à gérer les opérations à un niveau élevé, afin d'éviter les embouteillages et d'autres problèmes qui peuvent ralentir les opérations. Il n'a pas été immédiatement précisé comment Amazon envisageait de mettre en place le logiciel ni qui y aurait accès.

"Nous disposons désormais d'un outil pour analyser toutes les données du site au fur et à mesure qu'elles se produisent", a déclaré Tye Brady, technologue en chef d'Amazon Robotics, lors de l'événement de mercredi. "Lorsqu'il sera entièrement mis en œuvre, nous serons en mesure d'aider les opérateurs dans leur planification quotidienne."

Il a indiqué que l'entreprise prévoyait de proposer le logiciel dans l'ensemble de son réseau d'entrepôts, mais n'a pas fourni de détails sur la manière dont il serait déployé. Selon le New York Times, l'expansion des robots dans les entrepôts devrait réduire le nombre d'embauches aux États-Unis de 160 000 personnes au cours des deux prochaines années. Amazon a déclaré qu'elle prévoyait d'embaucher 250 000 travailleurs temporaires pour les fêtes de fin d'année.

Les actions d'Amazon ont reculé de 1,8 %, à 217,95 dollars, mercredi. C'est la seule des sept valeurs technologiques dites "Magnificent Seven" à enregistrer une baisse depuis le début de l'année.