Amazon prévoit de supprimer 16 000 nouveaux postes
"Comme je l'ai partagé en octobre, nous travaillons à renforcer notre organisation en réduisant les strates, en augmentant la propriété et en supprimant la bureaucratie", explique la responsable dans sa lettre.
Pour "soutenir tous ceux dont le rôle est impacté", le groupe prévoit d'offrir à la plupart des employés basés aux Etats-Unis 90 jours pour chercher un nouveau poste en interne, le calendrier variant dans les autres pays selon les exigences locales.
Pour ceux qui ne trouvent pas un nouveau poste dans le groupe ou choisissent de ne pas en chercher, Amazon fournira une aide à la transition, incluant une indemnité de départ, des services de replacement ou des bénéfices d'assurance santé.
"Pendant que nous procédons à ces changements, nous continuerons également à recruter et à investir dans des domaines et fonctions stratégiques essentiels à notre avenir", indique par ailleurs Beth Galetti.
Pour rappel, Amazon avait déjà annoncé fin octobre son intention de supprimer autour de 14 000 postes dans le cadre de changements organisationnels, de façon à en faire "la plus grande start-up du monde", aux dires de son CEO Andy Jassy.
