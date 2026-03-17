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Amazon prévoit de réduire considérablement le nombre de colis envoyés par la poste, selon le WSJ
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 23:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O cherche à réduire considérablement le nombre de colis qu'il envoie par l'intermédiaire du service postal américain, une décision qui pourrait coûter à l'agence des millions de dollars de revenus, a rapporté le Wall Street Journal mardi.

Le géant du commerce électronique, longtemps considéré comme le principal client du service postal, a réduit ses envois postaux et cherche à les réduire d'au moins deux tiers d'ici à l'automne de cette année, date à laquelle son contrat avec le service postal devrait expirer, a rapporté le WSJ, citant des personnes familières avec le sujet.

Amazon et USPS n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaires de Reuters.

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