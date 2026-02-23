Amazon prévoit de construire un centre de données de 12 milliards de dollars en Louisiane

Amazon AMZN.O a annoncé son intention d'investir 12 milliards de dollars en Louisiane dans le cadre d'un projet de construction de centres de données dans l'État du Pélican.

Le distributeur en ligne basé à Seattle a déclaré que la construction des centres de données, dans le nord-ouest de la Louisiane, créera 540 emplois à temps plein, ainsi que des emplois supplémentaires qui aideront à soutenir les installations, tels que des électriciens et des techniciens en chauffage, ventilation et climatisation.

Dans le cadre de la publication de ses résultats du quatrième trimestre au début du mois, Amazon a déclaré qu'elle prévoyait 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année, soit une forte augmentation par rapport aux 131 milliards de dollars de 2025, ce qui a entraîné une baisse des actions.